Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 244 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 289 bin 293'e yükseldi.

Ölenlerin sayısı 6 artışla 28 bin 836'ya, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 251 bin 409'a çıktı.

Pakistan'da şimdiye kadar 133 milyon 901 binin üzerinde Kovid-19 aşısı uygulandı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 79 artarak 1 milyon 729 bin 265'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 1 artışla 18 bin 386'ya yükseldi.

Son bir günde 21 bin 535 kişiye virüs testi yapılırken 102 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde, 26 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Son Dakika Haberleri

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