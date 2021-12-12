Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Haberler
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Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
AA / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 288 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 289 bin 49'a yükseldi.

Ölenlerin sayısı 7 artışla 28 bin 830'a, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 251 bin 101'e çıktı.

Pakistan'da şimdiye kadar 132 milyon 638 binin üzerinde Kovid-19 aşısı uygulandı.

Japonya

Japonya'da ise vaka sayısı son 24 saatte 120 artarak 1 milyon 729 bin 188'e yükselirken, virüse bağlı can kaybı meydana gelmedi.

Son bir günde 39 bin 100 kişiye virüs testi yapılırken, 116 kişinin taburcu edildiği ülkede 25 kişi yoğun bakım servislerinde tedavi görüyor.

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AA / Muhammet Nazım Taşcı - Son Dakika Haberleri

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