Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.
Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.
Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 395 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 288 bin 761'e yükseldi.
Ölenlerin sayısı 11 artışla 28 bin 823'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 250 bin 427'ye çıktı.
Pakistan'da bugüne kadar 132 milyon 638 binin üzerinde Kovid-19 aşısı uygulandı.
Japonya
Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 149 artarak 1 milyon 729 bin 69'a, virüse bağlı can kaybı sayısı 1 artışla 18 bin 385'e yükseldi.
Son bir günde 67 bin 104 kişiye virüs testi yapılırken 144 kişinin taburcu edildiği ülkede 25 kişi yoğun bakım servislerinde tedavi görüyor.
Son dönemdeki vaka ve vefat sayılarındaki düşüşün nedeni sizce nedir? #Covid19 | #Koronavirüs | #Korona— Haberler (@Haberler) December 10, 2021
AA / Muhammet Nazım Taşcı - Son Dakika Haberleri