Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 310 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 287 bin 703'e yükseldi.

Ölenlerin sayısı 9 artışla 28 bin 793'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 247 bin 66'ya çıktı.

Pakistan'da şimdiye kadar 128 milyon 879 binin üzerinde Kovid-19 aşısı uygulandı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 136 artarak 1 milyon 728 bin 616'ya, virüse bağlı can kaybı sayısı 3 artışla 18 bin 382'ye yükseldi.

Son bir günde 52 bin 685 kişiye virüs testi yapılırken 105 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde, 27 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet