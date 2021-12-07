Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel
Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 232 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 287 bin 393'e yükseldi.

Ölenlerin sayısı 7 artışla 28 bin 784'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 246 bin 783'e çıktı.

Pakistan'da şimdiye kadar 127 milyon 706 binin üzerinde Kovid-19 aşısı uygulandı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 115 artarak 1 milyon 728 bin 480'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 2 artışla 18 bin 379'a yükseldi.

Son bir günde 53 bin 442 kişiye virüs testi yapılırken 108 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde, 28 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Sultangazi'de taciz şüphelisini bayılana kadar dövdüler

Sultangazi'de taciz şüphelisini bayılana kadar dövdüler

 SULTANGAZİ'DE TACİZ ŞÜPHELİSİNİ BAYILANA KADAR DÖVDÜLER

SULTANGAZİ'DE TACİZ ŞÜPHELİSİNİ BAYILANA KADAR DÖVDÜLER

 Bilim insanları dünyanın yeni kabusu Omicron'un yeni belirtisini paylaştı: Boğazda kaşıntı hissi

Bilim insanları dünyanın yeni kabusu Omicron'un yeni belirtisini paylaştı: Boğazda kaşıntı hissi

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title