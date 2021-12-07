Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 232 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 287 bin 393'e yükseldi.

Ölenlerin sayısı 7 artışla 28 bin 784'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 246 bin 783'e çıktı.

Pakistan'da şimdiye kadar 127 milyon 706 binin üzerinde Kovid-19 aşısı uygulandı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 115 artarak 1 milyon 728 bin 480'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 2 artışla 18 bin 379'a yükseldi.

Son bir günde 53 bin 442 kişiye virüs testi yapılırken 108 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde, 28 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Son Dakika Haberleri

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