Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 336 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 287 bin 161'e yükseldi.

Ölenlerin sayısı 10 artışla 28 bin 777'ye, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 246 bin 464'e çıktı.

Pakistan'da şimdiye kadar 126 milyon 586 binin üzerinde Kovid-19 aşısı uygulandı.

Öte yandan Pakistan, Omicron varyantı sebebiyle seyahat kısıtlaması uyguladığı ülke sayısını artırdı.

Bu kapsamda Hırvatistan, Macaristan, Hollanda, Ukrayna, İrlanda, Slovenya, Vietnam ve Polonya'dan seyahatlere izin verilmeyeceği açıklandı.

Pakistan, 27 Kasım'da Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya, Lesotho, Botsvana, Esvatini ve Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ne seyahat yasağı uygulanacağı duyurmuştu.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 60 artarak 1 milyon 728 bin 370'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 1 artışla 18 bin 377'ye yükseldi.

Son bir günde 18 bin 595 kişiye virüs testi yapılırken 73 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 29 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Son Dakika Haberleri

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