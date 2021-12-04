Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 431 vakayla ülkedeki vaka sayısı 1 milyon 286 bin 453'e yükseldi.

Ölenlerin sayısı 8 artışla 28 bin 761'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 245 bin 344'e çıktı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 131 artarak 1 milyon 728 bin 196'ya yükselirken, virüse bağlı can kaybı yaşanmadı.

Son bir günde 60 bin 800 kişiye virüs testi yapıldı, 160 kişi taburcu edildi. Ülkede, 28 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Son Dakika Haberleri

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