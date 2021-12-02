Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Haberler
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Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel
Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 377 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 285 bin 631'e yükseldi.

Ölenlerin sayısı 8 artışla 28 bin 745'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 242 bin 718'e çıktı.

Pakistan'da şimdiye kadar 124 milyon 54 binin üzerinde Kovid-19 aşısı uygulandı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vakalarının sayısı son 24 saatte 127 artarak 1 milyon 727 bin 920'ye, can kaybı sayısı 1 artışla 18 bin 375'e yükseldi.

Son bir günde 56 bin 625 kişiye virüs testi yapılırken 140 kişinin taburcu edildiği ülkede 38 kişi yoğun bakım servislerinde tedavi görüyor.

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonda görüştüğü Japonya Başbakanı Kişida'yı göreve seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonda görüştüğü Japonya Başbakanı Kişida'yı göreve seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Son Dakika Haberleri

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