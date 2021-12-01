Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel
Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 414 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 285 bin 254'e yükseldi.

Ölenlerin sayısı 9 artışla 28 bin 737'ye, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 242 bin 354'e çıktı.

Pakistan'da şimdiye kadar 123 milyon 32 binin üzerinde Kovid-19 aşısı uygulandı.

Japonya

Japonya'da vaka sayısı son 24 saatte 121 artarak 1 milyon 727 bin 794'e, can kaybı sayısı 1 artışla 18 bin 374'e yükseldi.

Son bir günde 52 bin 188 kişiye virüs testi yapılırken, 73 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 43 kişi yoğun bakım servislerinde tedavi görüyor.

Son dakika haber: Bakan Varank, 5. Ulusal Kutup Bilimleri Çalıştayı'nda konuştu: (1)

Son dakika haber: Bakan Varank, 5. Ulusal Kutup Bilimleri Çalıştayı'nda konuştu: (1)

 AFAD, İstanbul'da yaşanan lodosun bilançosunu açıkladı

AFAD, İstanbul'da yaşanan lodosun bilançosunu açıkladı

 Son Dakika: Bakan Koca, vaka haritasını paylaştı! İşte yoğunluğun en çok arttığı 10 ilimiz

Son Dakika: Bakan Koca, vaka haritasını paylaştı! İşte yoğunluğun en çok arttığı 10 ilimiz

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title