Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 414 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 285 bin 254'e yükseldi.

Ölenlerin sayısı 9 artışla 28 bin 737'ye, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 242 bin 354'e çıktı.

Pakistan'da şimdiye kadar 123 milyon 32 binin üzerinde Kovid-19 aşısı uygulandı.

Japonya

Japonya'da vaka sayısı son 24 saatte 121 artarak 1 milyon 727 bin 794'e, can kaybı sayısı 1 artışla 18 bin 374'e yükseldi.

Son bir günde 52 bin 188 kişiye virüs testi yapılırken, 73 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 43 kişi yoğun bakım servislerinde tedavi görüyor.

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Son Dakika Haberleri

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