Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 475 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 284 bin 840'a yükseldi.

Ölenlerin sayısı 10 artışla 28 bin 728'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 242 bin 236'ya çıktı.

Pakistan'da şimdiye kadar 123 milyon 32 binin üzerinde Kovid-19 aşısı uygulandı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 132 artarak 1 milyon 727 bin 675'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 2 artışla 18 bin 373'e yükseldi.

Tokyo'daki Narita Havalimanı'na ulaşan 30 yaşlarında Namibyalı bir diplomatın virüsün Omicron varyantını taşıdığı tespit edildi. Bunun, Japonya'daki ilk Omicron varyantı vakası olduğu belirtildi.

Son bir günde 52 bin 495 kişiye virüs testi yapıldı, 104 kişi taburcu edildi. Ülke genelinde 41 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Son Dakika Haberleri

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