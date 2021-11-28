Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Haberler
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Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel
Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 303 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 284 bin 189'a yükseldi.

Ölenlerin sayısı 5 artışla 28 bin 709'a, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 241 bin 761'e çıktı.

Pakistan'da şimdiye kadar 122 milyon 319 binin üzerinde Kovid-19 aşısı uygulandı.

Öte yandan, Sindh eyaleti hükümeti, camilerde sadece Kovid-19 aşısı olanların namaz kılabileceğini duyurdu.

Japonya

Japonya'da, Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 73 artarak 1 milyon 727 bin 504'e yükselirken, virüse bağlı can kaybı meydana gelmedi.

Son bir günde 42 bin 748 kişiye virüs testi yapılırken, 133 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde, 43 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

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AA / Muhammet Nazım Taşcı - Son Dakika Haberleri

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