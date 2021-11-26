Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 252 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 283 bin 475'e yükseldi.

Ölenlerin sayısı 7 artışla 28 bin 697'ye, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 241 bin 289'a çıktı.

Pakistan'da şimdiye kadar 121 milyon 777 binin üzerinde Kovid-19 aşısı uygulandı.

Japonya

Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 121 artarak 1 milyon 727 bin 307'ye, virüse bağlı can kaybı sayısı 2 artışla 18 bin 369'a yükseldi.

Son bir günde 128 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 51 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Son Dakika Haberleri

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