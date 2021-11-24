Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Haberler
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Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel
Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 350 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 282 bin 860'a yükseldi.

Ölenlerin sayısı 9 artışla 28 bin 677'ye, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 239 bin 995'e çıktı.

Pakistan'da şimdiye kadar 121 milyon 470 binin üzerinde Kovid-19 aşısı uygulandı.

Japonya

Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 77 artarak 1 milyon 727 bin 67'ye, virüse bağlı can kaybı sayısı 2 artışla 18 bin 365'e yükseldi.

Son bir günde 185 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 58 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

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AA / Muhammet Nazım Taşcı - Son Dakika Haberleri

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