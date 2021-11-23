Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 315 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 282 bin 510'a yükseldi.

Ölenlerin sayısı 5 artışla 28 bin 668'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 238 bin 980'e çıktı.

Pakistan'da bugüne dek 121 milyon 158 binin üzerinde Kovid-19 aşısı uygulandı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 113 artarak 1 milyon 726 bin 990'a, virüse bağlı can kaybı sayısı 2 artışla 18 bin 363'e yükseldi.

Son bir günde 48 bin 290 kişiye virüs testi yapılırken 130 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde, 60 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Son Dakika Haberleri

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