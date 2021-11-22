Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 322 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 282 bin 195'e yükseldi.

Ölenlerin sayısı 3 artışla 28 bin 663'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 230 bin 970'e çıktı.

Pakistan'da şimdiye kadar 120 milyon 448 binin üzerinde Kovid-19 aşısı uygulandı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 50 artarak 1 milyon 726 bin 879'a, virüse bağlı can kaybı sayısı 2 artışla 18 bin 361'e yükseldi.

Son bir günde 19 bin 138 kişiye virüs testi yapılırken, 133 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde, 63 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Son Dakika Haberleri

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