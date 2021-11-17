Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Haberler
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Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel
Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 270 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 280 bin 362'ye yükseldi.

Ölenlerin sayısı 10 artışla 28 bin 628'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 229 bin 347'ye çıktı.

Pakistan'da son 5 gündür günlük vakalar 300'ün altında seyrediyor.

Pakistan'da şimdiye kadar 119 milyon 738 binin üzerinde Kovid-19 aşısı uygulandı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 204 artarak 1 milyon 726 bin 268'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 5 artışla 18 bin 349'a yükseldi.

Son bir günde 50 bin 704 kişiye virüs testi yapılan ve 263 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde, 78 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

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AA / Muhammet Nazım Taşcı - Son Dakika Haberleri

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