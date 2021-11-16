Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 216 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 280 bin 92'ye yükseldi.

Ölenlerin sayısı 6 artışla 28 bin 618'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 228 bin 848'e çıktı.

Pakistan'da son 4 gündür günlük vakalar 300'ün altında seyrediyor.

Pakistan'da şimdiye kadar 119 milyon 436 binin üzerinde Kovid-19 aşısı uygulandı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 154 artarak 1 milyon 726 bin 64'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 4 artışla 18 bin 344'e yükseldi.

Son bir günde 52 bin 858 kişiye virüs testi yapıldı. Ülkede, 192 kişi taburcu edilirken, 82 kişi yoğun bakım servislerinde tedavi görüyor.

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Son Dakika Haberleri

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