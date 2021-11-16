Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel
Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 216 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 280 bin 92'ye yükseldi.

Ölenlerin sayısı 6 artışla 28 bin 618'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 228 bin 848'e çıktı.

Pakistan'da son 4 gündür günlük vakalar 300'ün altında seyrediyor.

Pakistan'da şimdiye kadar 119 milyon 436 binin üzerinde Kovid-19 aşısı uygulandı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 154 artarak 1 milyon 726 bin 64'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 4 artışla 18 bin 344'e yükseldi.

Son bir günde 52 bin 858 kişiye virüs testi yapıldı. Ülkede, 192 kişi taburcu edilirken, 82 kişi yoğun bakım servislerinde tedavi görüyor.

Son dakika haberi... AŞI OLMAYAN HAKİM KORONAVİRÜSTEN HAYATINI KAYBETTİ

Son dakika haberi... AŞI OLMAYAN HAKİM KORONAVİRÜSTEN HAYATINI KAYBETTİ

 Pandemi döneminde açık büfe restoranlarda israf yüzde 40 azaldı

Pandemi döneminde açık büfe restoranlarda israf yüzde 40 azaldı

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title