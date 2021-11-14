Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Haberler
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Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel
Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 263 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 279 bin 636'ya yükseldi.

Ölenlerin sayısı 11 artışla 28 bin 606'ya, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 228 bin 175'e çıktı.

Pakistan'da şimdiye kadar 118 milyon 333 binin üzerinde Kovid-19 aşısı uygulandı.

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Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 134 artarak 1 milyon 725 bin 835'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 2 artışla 18 bin 339'a yükseldi.

Son bir günde 38 bin 800 kişiye virüs testi yapıldı. Ülkede 217 kişi taburcu edildi, 85 kişinin yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi sürüyor.

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AA / Muhammet Nazım Taşcı - Son Dakika Haberleri

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