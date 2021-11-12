Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 391 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 279 bin 142'ye yükseldi.

Ölenlerin sayısı 9 artışla 28 bin 584'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 227 bin 228'e çıktı.

Pakistan'da 117 milyon 243 binin üzerinde Kovid-19 aşısı uygulandı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 201 artarak 1 milyon 725 bin 502'ye, virüse bağlı can kaybı sayısı 1 artışla 18 bin 336'ya yükseldi.

Son bir günde 54 bin 266 kişiye virüs testi yapılırken 220 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde, 87 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

#Korona ile mücadelede sizce hangi tedbirlerin alınması gerek? — Haberler (@Haberler) November 12, 2021

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Son Dakika Haberleri

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