Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Haberler
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Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel
Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 554 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 278 bin 114'e yükseldi.

Ölenlerin sayısı 8 artışla 28 bin 566'ya, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 226 bin 590'a çıktı.

Pakistan'da bugüne kadar 114 milyon 891 binin üzerinde Kovid-19 aşısı uygulandı.

Japonya

Japonya'da ise vaka sayısı son 24 saatte 205 artarak 1 milyon 725 bin 88'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 3 artışla 18 bin 331'e yükseldi.

Son bir günde 52 bin 765 kişiye virüs testi yapılırken 1712 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde, 96 kişi yoğun bakım servislerinde tedavi görüyor.

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Son Dakika Haberleri
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