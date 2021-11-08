Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Haberler
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Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel
Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 449 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 277 bin 160'a yükseldi.

Ölenlerin sayısı 9 artışla 28 bin 547'ye, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 225 bin 880'e çıktı.

Pakistan'da şimdiye kadar 111 milyon 967 binin üzerinde Kovid-19 aşısı uygulandı.

Japonya

Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 107 artarak 1 milyon 724 bin 682'ye, virüse bağlı can kaybı sayısı 3 artışla 18 bin 325'e yükseldi.

Son bir günde 20 bin 230 kişiye virüs testi yapıldı, 174 kişi taburcu edildi. Ülke genelinde, 101 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Son Dakika Haberleri
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