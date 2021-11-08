Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.
Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.
Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 449 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 277 bin 160'a yükseldi.
Ölenlerin sayısı 9 artışla 28 bin 547'ye, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 225 bin 880'e çıktı.
Pakistan'da şimdiye kadar 111 milyon 967 binin üzerinde Kovid-19 aşısı uygulandı.
Japonya
Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 107 artarak 1 milyon 724 bin 682'ye, virüse bağlı can kaybı sayısı 3 artışla 18 bin 325'e yükseldi.
Son bir günde 20 bin 230 kişiye virüs testi yapıldı, 174 kişi taburcu edildi. Ülke genelinde, 101 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.
Süper Lig'de bu hafta alınan sonuçların ardından sizce hangi takım şampiyon olur? #Besiktaş #Galatasaray #Fenerbahçe #Trabzonspor— Haberler (@Haberler) November 8, 2021