Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 515 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 275 bin 673'e yükseldi.

Ölenlerin sayısı 11 artışla 28 bin 507'ye, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 224 bin 425'e çıktı.

Pakistan'da şimdiye kadar 109 milyon 586 binin üzerinde Kovid-19 aşısı uygulandı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 225 artarak 1 milyon 724 bin 176'ya, virüse bağlı can kaybı sayısı 12 artışla 18 bin 320'ye yükseldi.

Son bir günde 61 bin 922 kişiye virüs testi yapılan ülkede, 271 kişi taburcu edildi, 103 kişi ise yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.???????

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