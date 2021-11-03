Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Haberler
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Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel
Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 561 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 274 bin 578'e yükseldi.

Virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 11 artışla 28 bin 477'ye, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 223 bin 531'e çıktı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 265 artarak 1 milyon 723 bin 797'ye, virüse bağlı can kaybı sayısı 8 artışla 18 bin 302'ye yükseldi.

Son bir günde 59 bin 404 kişiye virüs testi yapılırken 368 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde, 115 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Son Dakika Haberleri
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