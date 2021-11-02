Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Haberler
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Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel
Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 457 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 274 bin 17'ye yükseldi. Bu, yılın bu zamanına kadar kaydedilen en düşük vaka sayısı oldu.

Ölenlerin sayısı 10 artışla 28 bin 466'ya, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 222 bin 987'ye çıktı.

Japonya

Japonya'da ise son 24 saatte 53 bin 697 kişiye Kovid-19 testi yapıldı.

Ülkede vaka sayısı 221 artarak 1 milyon 723 bin 533'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 7 artışla 18 bin 294'e yükseldi.

Tedavisinin ardından 282 kişinin taburcu edildiği Japonya'da, koronavirüs nedeniyle yoğun bakım servislerinde 120 kişi bulunuyor.

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Son Dakika Haberleri
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