Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1656 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 249 bin 858'e yükseldi.

Ölenlerin sayısı 35 artışla 27 bin 866'ya, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 175 bin 489'a çıktı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 968 artarak 1 milyon 705 bin 557'ye, virüse bağlı can kaybı sayısı 17 artışla 17 bin 749'a yükseldi.

Son bir günde 56 bin 939 kişiye virüs testi yapılırken, 3 bin 718 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 696 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.