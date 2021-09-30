Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Haberler
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Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel
Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1742 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 245 bin 127'ye yükseldi.

Ölenlerin sayısı 39 artışla 27 bin 729'a, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 169 bin 566'ya çıktı.

Öte yandan ülkede Kovid-19 aşısı olmayanlara yönelik kısıtlamalar yarından itibaren hayata geçiriliyor. Buna göre, aşı olmayanlar hava yolu ulaşımını kullanamayacak, eğitim kurumlarında çalışamayacak, alışveriş merkezlerine ve restoranlara alınmayacak.

Pakistan'da şimdiye kadar 80 milyon 508 binin üzerinde Kovid-19 aşısı uygulandı.

Japonya

Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 1576 artarak 1 milyon 701 bin 897'ye, virüse bağlı can kaybı sayısı 42 artışla 17 bin 666'ya yükseldi.

Son bir günde 87 bin 14 kişiye virüs testi yapılırken, 4 bin 904 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 932 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Son Dakika Haberleri
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