Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Haberler
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Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel
Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1780 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 238 bin 668'e yükseldi.

Ölenlerin sayısı 42 artışla 27 bin 566'ya, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 160 bin 412'ye çıktı.

Öte yandan, Pakistan'da Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 3,98 olarak gerçekleşti. Söz konusu oran 3 Haziran'ın ardından ilk defa yüzde 4'ün altına indi.

3 Haziran'da ülkede Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 3,9 olarak gerçekleşmişti.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 2 bin 134 artarak 1 milyon 695 bin 477'ye, virüse bağlı can kaybı sayısı 21 artışla 17 bin 499'a yükseldi.

Son bir günde 57 bin 985 kişiye virüs testi yapılırken, 6 bin 20 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 1133 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Son Dakika Haberleri
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