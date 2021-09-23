Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Haberler
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Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel
Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 2 bin 357 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 232 bin 595'e yükseldi.

Ölenlerin sayısı 58 artışla 27 bin 432'ye, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 143 bin 605'e çıktı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 3 bin 604 artarak 1 milyon 688 bin 630'a, virüse bağlı can kaybı sayısı 49 artışla 17 bin 400'e yükseldi.

Son bir günde 95 bin 328 kişiye virüs testi yapılırken, 9 bin 151 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 1273 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Son Dakika Haberleri
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