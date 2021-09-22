Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Haberler
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Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel
Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 2 bin 333 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 230 bin 238'e yükseldi.

Ölenlerin sayısı 47 artışla 27 bin 374'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 140 bin 917'ye çıktı.

Öte yandan Pakistan'ın Çin'den sipariş ettiği 3 milyon doz Sinovac ve 7 milyon doz Sinopharm Kovid-19 aşıları ülkeye ulaştı.

Pakistan'da şimdiye kadar 74 milyon 837 binin üzerinde Kovid-19 aşısı uygulandı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 3 bin 245 artarak 1 milyon 685 bin 34'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 54 artışla 17 bin 351'e yükseldi.

Son bir günde 88 bin 308 kişiye virüs testi yapılırken, 9 bin 687 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 1383 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Son Dakika Haberleri
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