Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Haberler
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Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel
Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 2 bin 167 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 226 bin 8'e yükseldi.

Virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 40 artışla 27 bin 246'ya, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 135 bin 38'e çıktı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 2 bin 224 artarak 1 milyon 680 bin 28'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 23 artışla 17 bin 250'ye yükseldi.

Son bir günde 41 bin 527 kişiye virüs testi yapılırken, 10 bin 277 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 1454 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Son Dakika Haberleri
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