Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 2 bin 580 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 223 bin 841'e yükseldi.

Ölenlerin sayısı 71 artışla 27 bin 206'ya, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 132 bin 726'ya çıktı.

Japonya

Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 3 bin 401 artarak 1 milyon 677 bin 810'a, virüse bağlı can kaybı sayısı 41 artışla 17 bin 227'ye yükseldi.

Son bir günde 11 bin 822 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 1496 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.