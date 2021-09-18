Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Haberler
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Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel
Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 2 bin 512 vakayla ülkedeki vaka sayısı 1 milyon 221 bin 261'e yükseldi.

Ölenlerin sayısı 63 artışla 27 bin 135'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 129 bin 562'ye çıktı.

Japonya

Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 4 bin 702 artarak 1 milyon 674 bin 413'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 63 artışla 17 bin 186'ya yükseldi.

Son bir günde 171 bin 265 kişiye virüs testi yapılırken, 12 bin 251 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 1559 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Son Dakika Haberleri
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