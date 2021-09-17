Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 2 bin 928 vakayla ülkedeki vaka sayısı 1 milyon 218 bin 749'a yükseldi.

Ölenlerin sayısı 68 artışla 27 bin 72'ye, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 125 bin 952'ye çıktı.

Japonya

Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 5 bin 91 artarak 1 milyon 669 bin 717'ye, virüse bağlı can kaybı sayısı 64 artışla 17 bin 123'e yükseldi.

Son bir günde 99 bin 270 kişiye virüs testi yapılırken, 11 bin 889 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 1615 hastanın yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.