Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Haberler
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Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel
Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 3 bin 12 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 215 bin 821'e yükseldi.

Ölenlerin sayısı 66 artışla 27 bin 4'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 112 bin 236'ya çıktı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 5 bin 705 artarak 1 milyon 664 bin 626'ya, virüse bağlı can kaybı sayısı 63 artışla 17 bin 59'a yükseldi.

Son bir günde 108 bin 902 kişiye virüs testi yapılırken, 13 bin 950 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 1743 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.???????

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Son Dakika Haberleri
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