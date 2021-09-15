Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 2 bin 714 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 212 bin 809'a yükseldi.

Ölenlerin sayısı 73 artışla 26 bin 938'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 108 bin 339'a çıktı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 6 bin 806 artarak 1 milyon 658 bin 923'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 74 artışla 16 bin 996'ya yükseldi.

Son bir günde 101 bin 535 kişiye virüs testi yapılırken, 13 bin 751 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 1834 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.