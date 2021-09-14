Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 2 bin 580 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 210 bin 82'ye yükseldi.

Ölenlerin sayısı 78 artışla 26 bin 865'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 97 bin 416'ya çıktı.

Ülkede son 2 gündür Kovid-19 vakaları 3 binin altında seyrediyor.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 6 bin 277 artarak 1 milyon 652 bin 123'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 55 artışla 16 bin 922'ye yükseldi.

Bir günde 122 bin 108 kişiye virüs testi yapılırken, 16 bin 756 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 1905 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.???????