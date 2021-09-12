Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Haberler
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Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel
Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 3 bin 153 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 204 bin 520'ye yükseldi.

Ölenlerin sayısı 58 artışla 26 bin 720'ye, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 86 bin 785'e çıktı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 7 bin 212 artarak 1 milyon 641 bin 688'e, virüse bağlı can kaybı sayısı ise 41 artışla 16 bin 818'e yükseldi.

Son bir günde 80 bin 824 kişiye virüs testi yapılırken, 16 bin 530 kişi taburcu edildi.

Ülke genelinde 2 bin 10 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Son Dakika Haberleri
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