Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Haberler
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Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel
Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 3 bin 480 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 201 bin 367'ye yükseldi.

Ölenlerin sayısı 82 artışla 26 bin 662'ye, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 82 bin 988'e çıktı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 8 bin 807 artarak 1 milyon 634 bin 483'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 56 artışla 16 bin 777'ye yükseldi.

Son bir günde 148 bin 15 kişiye virüs testi yapılırken, 18 bin 933 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 2 bin 57 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.???????

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Son Dakika Haberleri
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