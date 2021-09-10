Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 3 bin 689 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 197 bin 887'ye yükseldi.

Ölenlerin sayısı 83 artışla 26 bin 580'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 79 bin 867'ye çıktı.

Pakistan'ın Kovid-19 ile mücadele stratejisinin başındaki Planlama, Kalkınma ve Özel Girişimler Bakanı Asad Umar, Kovid-19 aşısının tüm dozlarının uygulandığı Pakistan vatandaşı sayısının 20 milyonu geçtiğini belirtti.

Pakistan'da şimdiye kadar 66 milyon 456 binin üzerinde Kovid-19 aşısı uygulandı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 8 bin 892 artarak 1 milyon 625 bin 684'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 69 artışla 16 bin 721'e yükseldi.

Son bir günde 123 bin 90 kişiye virüs testi yapılırken, 18 bin 724 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 2 bin 125 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.???????