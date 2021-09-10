Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel
Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 3 bin 689 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 197 bin 887'ye yükseldi.

Ölenlerin sayısı 83 artışla 26 bin 580'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 79 bin 867'ye çıktı.

Pakistan'ın Kovid-19 ile mücadele stratejisinin başındaki Planlama, Kalkınma ve Özel Girişimler Bakanı Asad Umar, Kovid-19 aşısının tüm dozlarının uygulandığı Pakistan vatandaşı sayısının 20 milyonu geçtiğini belirtti.

Pakistan'da şimdiye kadar 66 milyon 456 binin üzerinde Kovid-19 aşısı uygulandı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 8 bin 892 artarak 1 milyon 625 bin 684'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 69 artışla 16 bin 721'e yükseldi.

Son bir günde 123 bin 90 kişiye virüs testi yapılırken, 18 bin 724 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 2 bin 125 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.???????

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Son Dakika Haberleri
3. doz BioNTech aşıları ne zaman yapılacak? İşte hatırlatma dozu için planlanan takvim

3. doz BioNTech aşıları ne zaman yapılacak? İşte hatırlatma dozu için planlanan takvim

 Türkiye genelinde uygulanan Kovid-19 aşısı 100 milyon dozu geçti

Türkiye genelinde uygulanan Kovid-19 aşısı 100 milyon dozu geçti

 Aşılamanın düşük olduğu Şanlıurfa ve Diyarbakır'da yoğun bakım servisleri dolup taştı

Aşılamanın düşük olduğu Şanlıurfa ve Diyarbakır'da yoğun bakım servisleri dolup taştı
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ece Üner Acun Ilıcalı Yıldız Tilbe Defne Samyeli
Spor Fatih Terim Lionel Messi Nihat Özdemir Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Cengiz Ergün
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.09.2021 16:38:17. #1.17#