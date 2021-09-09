Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 4 bin 62 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 194 bin 198'e yükseldi.

Ölenlerin sayısı 84 artışla 26 bin 497'ye, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 76 bin 112'ye çıktı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 10 bin 400 artarak 1 milyon 616 bin 826'ya, virüse bağlı can kaybı sayısı 88 artışla 16 bin 652'ye yükseldi.

Son bir günde 135 bin 774 kişiye virüs testi yapılırken, 19 bin 378 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 2 bin 173 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı