Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
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Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 3 bin 902 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 190 bin 136'ya yükseldi.

Ölenlerin sayısı 83 artışla 26 bin 413'a, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 71 bin 976'ya çıktı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 12 bin 396 artarak 1 milyon 606 bin 436'ya, virüse bağlı can kaybı sayısı 89 artışla 16 bin 564'e yükseldi.

Son bir günde 118 bin 383 kişiye virüs testi yapılırken, 23 bin 568 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 2 bin 211 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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