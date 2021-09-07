Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
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Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 3 bin 316 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 186 bin 234'e yükseldi.

Ölenlerin sayısı ise 98 artışla 26 bin 330'a, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 67 bin 589'a çıktı.

Pakistan'da şimdiye kadar 63 milyon 319 binin üzerinde Kovid-19 aşısı uygulandı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 10 bin 603 artarak 1 milyon 594 bin 40'a, virüse bağlı can kaybı sayısı 62 artışla 16 bin 475'e yükseldi.

Son bir günde 131 bin 564 kişiye virüs testi yapılırken, 16 bin 667 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 2 bin 209 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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