Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
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Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 3 bin 980 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 175 bin 558'e yükseldi.

Ölenlerin sayısı ise 79 artışla 26 bin 114'e, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 57 bin 941'e çıktı.

Öte yandan, yetkililer, 1 Ekim'den itibaren hava yolu ulaşımında Kovid-19 aşı sertifikasının zorunlu olacağını açıkladı.

Japonya

Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 16 bin 12 artarak 1 milyon 562 bin 318'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 57 artışla 16 bin 339'a yükseldi.

Son bir günde 203 bin 354 kişiye virüs testi yapılırken, 22 bin 632 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 2 bin 223 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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