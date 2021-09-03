Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 3 bin 787 yeni vaka tespit edildi. Böylece ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 171 bin 578'e yükseldi.

Ölenlerin sayısı 57 artışla 26 bin 35'e, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 55 bin 467'ye çıktı.

Öte yandan, başkent İslamabad'da tüm açık ve kapalı alanlardaki toplantılar iptal edildi.

Şehir içi toplu ulaşıma kısıtlama getirilirken, spor salonlarının kapatılmasına karar verildi.

Bu kısıtlama tedbirleri 4-12 Eylül'de geçerli olacak.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 16 bin 738 artarak 1 milyon 546 bin 318'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 63 artışla 16 bin 282'ye yükseldi.

Son bir günde 124 bin 286 kişiye virüs testi yapılırken, 18 bin 806 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 2 bin 221 kişi yoğun bakım servislerinde tedavi görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı