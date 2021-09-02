Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
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Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 4 bin 103 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 167 bin 791'e yükseldi.

Ölenlerin sayısı ise 89 artışla 25 bin 978'e, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 48 bin 872'ye çıktı.

Japonya

Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 18 bin 228 artarak 1 milyon 529 bin 590'a, virüse bağlı can kaybı sayısı 65 artışla 16 bin 219'a yükseldi.

Son bir günde 151 bin 206 kişiye virüs testi yapılırken, 23 bin 230 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 2 bin 158 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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