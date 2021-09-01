Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 3 bin 559 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 163 bin 688'e yükseldi.

Ölenlerin sayısı ise 101 artışla 25 bin 889'a, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 43 bin 898'e çıktı.

Öte yandan, Pakistan'ın Rusya'dan sipariş ettiği 1 milyon doz Sputnik V Kovid-19 aşısı ülkeye ulaştı.

Son 24 saatte ülke genelinde 1,5 milyon doz Kovid-19 aşısı yapıldı. Bu, ülkede bir günde gerçekleştirilen en yüksek aşılama oldu.

Pakistan'da şimdiye kadar 57 milyon 768 binin üzerinde Kovid-19 aşısı uygulandı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 20 bin 31 artarak 1 milyon 511 bin 375'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 71 artışla 16 bin 154'e yükseldi.

Son bir günde 117 bin 204 kişiye virüs testi yapılırken, 23 bin 189 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 2 bin 92 kişi, yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı