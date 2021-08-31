Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
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Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 3 bin 838 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 160 bin 119'a yükseldi.

Ölenlerin sayısı ise 118 artışla 25 bin 788'e, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 39 bin 758'e çıktı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 17 bin 713 artarak 1 milyon 491 bin 352'ye, virüse bağlı can kaybı sayısı 65 artışla 16 bin 83'e yükseldi.

Son bir günde 160 bin 71 kişiye virüs testi yapılırken, 40 bin 461 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 2 bin 110 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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