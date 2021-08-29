Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
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Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 3 bin 909 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 152 bin 481'e yükseldi.

Ölenlerin sayısı ise 69 artışla 25 bin 604'e, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 33 bin 373'e çıktı.

NCOC, ülke genelinde 27 şehirde devam eden Kovid-19 kısıtlamalarının 2 hafta daha uzatıldığını, 13 Eylül'de durumun tekrar gözden geçirileceğini bildirdi.

Öte yandan Sindh eyaleti, 15 Ekim'den itibaren otoyol kullanmak isteyenler için Kovid-19 aşı sertifikasının zorunlu olacağını duyurdu.

Eyalet yönetimi ayrıca Kovid-19 aşısı olmayanların eğitim kurumu ve iş yeri servislerinde de seyahat edemeyeceğini açıkladı.

Dün, Başbakan İmran Han'ın Sağlık Danışmanı Dr. Faysal Sultan da ülke genelinde 15 Ekim'in ardından Kovid-19 aşısı olmayan öğretmenlerin ve okul çalışanlarının işlerine devam edemeyeceğini açıklamıştı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 19 bin 312 artarak 1 milyon 460 bin 27'ye, virüse bağlı can kaybı sayısı 49 artışla 15 bin 970'e yükseldi.

Son bir günde 99 bin 437 kişiye virüs testi yapılırken, 19 bin 266 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 2 bin 70 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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