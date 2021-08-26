Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
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Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 4 bin 553 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 140 bin 411'e yükseldi.

Ölenlerin sayısı 85 artışla 25 bin 320'ye, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 22 bin 847'ye çıktı.

Öte yandan ABD'nin İslamabad Büyükelçiliği, Washington yönetiminin, Kovid-19 Aşılarına Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında Pakistan'a 3,7 milyon doz Pfizer Kovid-19 aşısı bağışladığını açıkladı.

ABD daha önce Pakistan'a 5,5 milyon doz Moderna aşısı hibe etmiş ve salgınla mücadele kapsamında 63 milyon dolar destekte bulunmuştu.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 24 bin 976 artarak 1 milyon 393 bin 792'ye, virüse bağlı can kaybı sayısı 52 artışla 15 bin 822'ye yükseldi.

Son bir günde 147 bin 510 kişiye virüs testi yapılırken, 15 bin 595 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 1974 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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