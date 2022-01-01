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Pakistan ve Hindistan nükleer tesislerinin listelerini birbirleriyle paylaştı

Pakistan ve Hindistan nükleer tesislerinin listelerini birbirleriyle paylaştı
AA / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Pakistan ve Hindistan, nükleer tesislere saldırıları önlemeyi hedef alan anlaşma kapsamında nükleer tesislerinin listelerini birbirleriyle paylaştı.

Pakistan ve Hindistan, nükleer tesislere saldırıları önlemeyi hedef alan anlaşma kapsamında nükleer tesislerinin listelerini birbirleriyle paylaştı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iki ülke arasında 31 Aralık 1988'de yapılan ve 27 Ocak 1991'de onaylanan anlaşma kapsamında İslamabad ve Yeni Delhi, nükleer tesislerin listelerini birbirlerine teslim etti.

Nükleer tesislere saldırıları önlemeyi amaçlayan anlaşma kapsamında iki ülke, her yıl 1 Ocak'ta birbirleriyle bu listeleri paylaşıyor. Söz konusu uygulama 1 Ocak 1992'den bu yana sürüyor.

Mahkum listeleri de paylaşıldı

İki ülke ayrıca 2008'deki anlaşma kapsamında hapishanelerinde tutuklu karşı ülke vatandaşlarının listelerini de paylaştı.

Pakistan'da 51'i sivil, 577'si balıkçı 628 Hindistanlı mahkum bulunuyor.

Hindistan cezaevlerinde de 282'si sivil, 73'ü balıkçı 355 Pakistanlı hükümlü yer alıyor.

İki ülke, 2008'de yapılan anlaşma kapsamında her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz'da mahkum listelerini birbiriyle paylaşıyor.???????

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AA / Muhammet Nazım Taşcı - Son Dakika Haberleri

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